У Грузії звільнили гендиректора каналу “Руставі 2”

Новий власник грузинського “Руставі 2” Кібар Халваші 17 липня звільнив гендиректора телеканалу Ніку Гварамію і призначив на цю посаду свого юриста Паату Салію.

Відповідні зміни в керівництві телеканалу вже відображені на сайті реєстру Міністерства юстиції Грузії, повідомляє “Радіо Свобода“.

За кілька годин до звільнення Гварамія заявляв, що у нього підписаний контракт із телеканалом до 31 грудня 2020 року і що він не збирається нікуди йти. Після відставки він заявив про політичні причини свого звільнення, підкресливши, що голова Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації Сергій Лавров і російський президент Володимир Путін “вимагали” закрити телеканал.

Нагадаємо, що на початку липня грузинський опозиційний телеканал став фігурантом політичного скандалу між Росією та Грузією. 7 липня ведучий авторської програми “P.S.” Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і нецензурно вилаяв його.

МЗС Росії у відповідь заявило про неприйнятну “витівку” з боку телеканалу, а президент Грузії Саломе Зурабішвілі і прем’єр-міністр Мамука Бахтадзе розкритикували ведучого.

Фото: RFE/RL