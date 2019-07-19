Проста і безвідмовна: в Україні розробили великокаліберну гвинтівку

Вітчизняна приватна компанія XADO розробила нову великокаліберну снайперську гвинтівку Snipex T-Rex калібру 14,5X114. Конструктори врахували побажання військових: це має бути зброя з мінімально можливою вагою, без автоматики, простим і безвідмовним, для експлуатації в жорстких умовах.

Про це пише «Армія inform».

Snipex T-Rex сконструйована з урахуванням всіх вимог до зброї для високоточної стрільби. Влучність забезпечує плаваючий стовбур, який знаходиться в момент вильоту кулі у вільному відкат. Є ще деякі конструкційні особливості, які впливають на кучність. Гвинтівка також має регульований по висоті «подщечник» і регульовану задню опору з функцією точного налаштування.

Snipex T-Rex демонструє прийнятний рівень віддачі під час пострілу. Вона гаситься за рахунок камерного дульного гальма-компенсатора, дії ізолятора відкату, короткого відкоту і оптимально збалансованого ваги.

Під час зарядки патрон вкладається в вікно ствольної коробки при відкритому затворі. Гвинтівка забезпечує прицільний вогонь і кучність менше 1 МОА (гвинтівка з щільністю менше 1 MOA вважається хорошим зброєю).

Основні тактико-технічні характеристики великокаліберної снайперської гвинтівки Snipex T-Rex:

Вага – 22,5 кг

Загальна довжина – 1830 мм

Довжина стовбура 1200 мм

Ефективна дальність – 3000 м

Нагадуємо, українські Збройні сили можуть отримати від Канади бронеавтомобілі.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!