9 найкорисніших овочів, які варто їсти якомога частіше

Від раку, хвороб серця, втрати зору – і багатьох інших хвороб.

Овочі потрібно їсти щодня – щоб отримувати досить корисної клітковини, а також інших корисних вітамінів і мікроелементів. Практично будь-які овочі необхідні нашому здоров’ю, але є і справжні чемпіони, які варто їсти якомога частіше.

Цибуля

В свіжій цибулі дуже багато антиоксидантів, які допомагають боротися з негативним впливом вільних радикалів і підвищують стійкість до ракових клітин. Але пам’ятайте, що найбільшу користь приносить сира або маринована цибуля.

Кукурудза

Цей овоч корисний всім, але особливо — літнім людям. Дослідження підтвердило, що особливий антиоксидант лютеїн, яким багата кукурудза, допомагає запобігти розвитку сліпоти в літньому віці. Причому чим довше варилися качани, тим вищий вміст антиоксидантів.

Горох

Той випадок, коли розмір не має значення: в цих маленьких горошинах багато сполук, які допомагають знизити ризик розвитку раку шлунка. Їжте його щодня – свіжим, консервованим або приготованим іншим способом.

Білокачанна капуста

У звичайної капусті дуже багато вітаміну С — антиоксиданту, який здатний істотно знизити рівень «поганого» холестерину ЛПНЩ і запобігти ризик розвитку хвороб серця.

Броколі

А цей різновид капусти незамінна для боротьби з раком: як показало дослідження, п’ять порцій цього овоча в тиждень допомагають вдвічі знизити ризик розвитку раку сечового міхура. Їжте її частіше!

Червоний перець

В одному перці середнього розміру міститься 150% денної норми вітаміну С, який допомагає попередити розвиток атеросклерозу і захистити ваше серце і судини.

Шпинат

Якщо ви по-справжньому дбаєте про здоров’я своїх очей, вам просто необхідно регулярно їсти шпинат. У ньому багато каротиноїдів — антиоксидантів, які підтримують здоров’я очей і допомагають запобігти дегенерацію жовтої плями, яка є основною причиною сліпоти у літніх людей.

Брюссельська капуста

Ще один овоч, в якому багато вітаміну С, а також антиоксидантів, які допомагають нейтралізувати дію вільних радикалів, а також допомагають боротися з серцевими захворюваннями і запобігти розвитку катаракти.

Буряк

У цьому коренеплоді безліч корисних антиоксидантів, які допомагають боротися з раком, а також лютеїну, необхідного для здоров’я очей. Причому корисні властивості зберігаються навіть після варіння і смаження.