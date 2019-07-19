У Польщі закоханий пес втік з дому і поїхав поїздом до своєї обраниці

У Польщі в поїзді Жешув-Гданськ помітили собаку породи шотландська вівчарка, яка перебувала у вагоні без господаря. Контролери зв’язалися з краківським міським притулком для тварин і відправили безбілетника туди.
У притулку придумали кличку для пса — Колєяж, що в перекладі з польської означає «залізничник». Також співробітники почали шукати його господаря і розмістили інформацію про собаку в соцмережах.
Господинею виявилася мешканка Жешува Агнешка Ярош, яка, звичайно, була вражена, дізнавшись, що зниклий пес опинився у Кракові. Вона розповіла журналістам, що нещодавно відпочивала з сім’єю на Балтиці, і в поїздку взяли з собою собаку. Пес (якого насправді звуть Фіфі) подружився з іншою собакою одного з місцевих жителів — точніше, сучкой, за якої став активно доглядати. Коли господарі повернулися додому і розлучили Фіфі з його обраницею, він, очевидно, задумав втечу.
Експрес-інформація по країні
Польща (Республіка Польща) – держава в Центральній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Варшава
Найбільші міста: Варшава, Лодзь, Краків, Вроцлав, Познань
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 312 679 км2 (69-я в світі)
Населення – 38,48 млн чол. (36-я в світі)
Офіційна мова – польська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,843 (36-я в світі)
ВВП – $544,96 млрд (23-я в світі)
Валюта – польський злотий
Межує з Росією (Калінінградська обл.), Литвою, Білоруссю, Україною, Словаччиною, Чехією, Німеччиною
«Раніше Фіфі ніколи не тікав з дому, — розповіла жінка польському телеканалу ТВN24. — Мабуть, його почуття виявилося настільки сильним, що він вирішив повернутися до своєї коханої». Отримавши свого улюбленця назад, сім’я поообещала йому знову поїхати до моря.
Пес самостійно сів у поїзд в Жешуві в 6 ранку і проїхав 150 кілометрів до Кракова, перш ніж його виявили. Яким чином собака знайшла потрібний поїзд, що йде в Гданськ до балтійського побережжя, залишається загадкою.
За матеріалами Esquire
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