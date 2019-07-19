Перші симптоми хвороб серця і судин

Багато людей схильні не помічати сигналів свого організму, які можуть говорити про серйозні проблеми.

Хвороби серця і судин знаходяться на першому місці серед причин смерті в усьому світі. При цьому є безліч прикладів, коли людина несподівано вмирає від серцевої хвороби, хоча насправді вона розвивалася довгий час і результат цілком міг бути не таким сумним, якби було розпочато лікування.

Симптоматика серцевих хвороб може бути різноманітною, але є деякі моменти, які обов’язково повинні стати приводом для візиту до лікаря. До кардіолога варто записатися прямо зараз, якщо ви відчуваєте задишку після незначних фізичних навантажень або у стані спокою.

Часті набряки, особливо ніг і рук, можуть говорити про проблеми з серцем. У нормі набряки теж можуть бути, наприклад, якщо ви напередодні випили багато рідини або з’їли багато солоної їжі. Але набряки, що виникають без причини, це серйозний симптом і відкладати візит до лікаря не варто. Теж саме стосується почуття оніміння кінцівок, що виникає без причини. Насторожити повинні будь-які підозрілі відчуття, наприклад, поколювання в пальцях може говорити про порушення кровотоку.

Якщо ви помічаєте порушення серцевого ритму, наприклад, відчуваєте, що ваше серце раптом забилося швидше або повільніше, варто відвідати лікаря – так може проявлятися аритмія. Болі в грудях, які не проходять при зміні положення тіла, можуть бути симптомом хвороб серця. При хворобах серця больові відчуття нерідко виникають в районі лівого плеча і руки, попереку і навіть можуть «віддавати» в ногу.