Основна причина постійного голоду

Цей симптом може свідчити про серйозне захворювання.

На думку фахівців, на перших етапах ознаки діабету можуть бути настільки неочевидними, що людина їх або ігнорує, або плутає з симптоматикою іншого захворювання. Одним з тривожних “дзвіночків” лікарі називають регулярне відчуття голоду, яке виникає навіть після прийняття їжі, повідомляють Новини Ю.

Підвищений рівень глюкози викликає виснаження організму і значні втрати енергії, як наслідок – підвищується апетит. Нагадаємо раніше ми писали про те, за якими ознаками можна визначити загальний стан організму. Так, одним з головних і основних ознак є зовнішній вигляд волосся. Якщо вони красиві і блискучі, значить причин для занепокоєння немає. Але якщо волосся виглядає сухими і млявими, то варто задуматися про поживних масках і візиту до лікаря.

Не менш важливим “сигналм” здоров’я є стан нігтів. Якщо нігтьова платина не розшаровується і не ламається – значить в організмі все в порядку. І нарешті, ще одним явною ознакою проблем зі здоров’ям є запалені очі. Почервоніння капілярів свідчить про перенапруження або проблеми з тиском.