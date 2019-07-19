10 симптомів, які попереджають про можливу зупинку серця

Біль у грудях або в плечі, нудота, нездоровий колір обличчя. Фахівці стверджують, що безсимптомної смерті від зупинки серця не буває, головне – правильно ідентифікувати ці симптоми.Кардіологи з клініки серцево-судинних захворювань в Палм Біч (США) повідомили, що більшість жертв раптових серцевих нападів отримували перед подією попереджувальні сигнали. Медики розповіли, за якими симптомами можна визначити, що людині з великою ймовірністю загрожує серцева катастрофа.
Дослідники проаналізували дані про симптоми і хвороби майже 600 чоловіків від 35 до 65 років, у яких сталася зупинка серця. Цей аналіз допоміг визначити деякі симптоми, що виникають у вигляді попереджувальних сигналів про насувається нападі. Ось їх список:
- болі в грудях,
- болі в плечі,
- задишка,
- запаморочення,
- нудота,
- непритомність,
- змінене серцебиття,
- різке підвищення артеріального тиску,
- нездоровий колір обличчя,
- раптова сильна втома.
«Близько 80% симптомів проявлялися в проміжку від чотирьох тижнів до часу за годину перед раптовою зупинкою серця», – розповіли лікарі.
При появі даних симптомів, особливо, відразу «букетом» у вигляді комплексу ознак, слід обов’язково звернутися за обстеженням, відзначили експерти.
: МедікФорум