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10 симптомів, які попереджають про можливу зупинку серця

19.07.2019

Біль у грудях або в плечі, нудота, нездоровий колір обличчя. Фахівці стверджують, що безсимптомної смерті від зупинки серця не буває, головне – правильно ідентифікувати ці симптоми.Кардіологи з клініки серцево-судинних захворювань в Палм Біч (США) повідомили, що більшість жертв раптових серцевих нападів отримували перед подією попереджувальні сигнали. Медики розповіли, за якими симптомами можна визначити, що людині з великою ймовірністю загрожує серцева катастрофа.

Дослідники проаналізували дані про симптоми і хвороби майже 600 чоловіків від 35 до 65 років, у яких сталася зупинка серця. Цей аналіз допоміг визначити деякі симптоми, що виникають у вигляді попереджувальних сигналів про насувається нападі. Ось їх список:

  • болі в грудях,
  • болі в плечі,
  • задишка,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • непритомність,
  • змінене серцебиття,
  • різке підвищення артеріального тиску,
  • нездоровий колір обличчя,
  • раптова сильна втома.

«Близько 80% симптомів проявлялися в проміжку від чотирьох тижнів до часу за годину перед раптовою зупинкою серця», – розповіли лікарі.

При появі даних симптомів, особливо, відразу «букетом» у вигляді комплексу ознак, слід обов’язково звернутися за обстеженням, відзначили експерти.

: МедікФорум

 

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