Американський сланець не виправдовує надій

Нафтовидобуток в США досягла рекордних 11,5 мільйона барелів на день в чому завдяки сланцю. Але в сланцевого буму є і зворотна сторона. Щоб підтримувати високі показники, операторам треба бурити все більше свердловин, а це вимагає колосальних витрат. Гроші ж брати особливо нізвідки: статут від нерентабельних проектів, в минулому році інвестори вклали в галузь вдвічі менше.

В результаті галузь накриває хвиля банкрутств. У травні американська нафтосервісна компанія Weatherford International, один з провідних провайдерів послуг у сфері буріння, заявила, що готується до відповідної процедури. А керівники двох інших гравців нафтогазової галузі, Halcon Resources і Alta Mesa Resources, поставили під сумнів здатність компаній продовжувати діяльність.

За десять років 40 найбільших представників галузі витратили майже на 200 мільярдів більше, ніж заробили. Тисячі свердловин на сланцевих родовищах перекачують куди менше нафти і газу, ніж обіцяли інвесторам.

У прагненні збільшити видобуток нафти американські сланцевики спалюють все більше попутного газу. За рік обсяги згорілого без всякої користі блакитного палива зросли вдвічі і досягли рекордного рівня в 18,7 мільйона кубічних метрів в день. Багато компаній вже перевищили дозволені законом ліміти спалювання, і видобуток може бути зупинена на вимогу влади.

За підрахунками норвезької консалтингової компанії Rystad Energy, обсяги спалювання і скидання газу в сланцевий басейні Permian зараз вдвічі перевищують видобуток блакитного палива на самій продуктивній газовій свердловині в Мексиканській затоці, що належить Royal Dutch Shell комплексі Mars-Ursa, де видобувають до 7,5 мільйона кубометрів на день.

За твердженням “Уолл-стріт джорнел”, на родовищах сланцевої нафти в Західному Техасі кожен день згоряє природний газ вартістю близько мільйона доларів, причому даремно. На сланцевий родовищі Баккен в Північній Дакоті Справи йдуть ще гірше. У першому кварталі року обсяги добового спалювання газу там сягали 14 млн кубометрів.

Спроби сланцевиков збільшити видобуток, незважаючи на збитки, зумовлені прагненням скласти конкуренцію Росії на європейському газовому ринку. Євросоюзу потрібно все більше блакитного палива, але власного не вистачає. У 2018-му Європі знадобилося 390 мільярдів кубометрів імпортного газу. Половина цього обсягу надійшла з Росії, яка поставила рекордні 201,7 мільярда кубів.

У спробах потіснити Росію на глобальному газовому ринку американські сланцеві компанії витратили мільярди доларів, а тепер зіткнулися з гострим інвестиційним і виробничим кризою. Згідно з прогнозом провідного інвестиційного банку Америки Goldman Sachs, до 2025 року, з причини вже наявності всіх ознак виснаження, сланцева галузь повністю втратить економічний сенс.