Координатор ІС: українській розвідці не вистачає ключових ресурсів для розвитку

Координатор групи «Інформаційне опір» Костянтин Машовець в коментарі Guildhall зазначив, що «залишковий принцип» фінансування української розвідки повинен бути переглянутий, зокрема, в сфері освіти кадрів розвідки, але на сьогодні не бачить таких пріоритетів у команди нового президента.

«Цифри порівнянь бюджетів розвідки з США і РФ потрібні для розуміння масштабів прірви. Українська розвідка сьогодні потребує зміни старих підходів, новому обладнанні, сучасних інформаційних технологіях і багато іншого – все це дуже дороге, але дуже необхідне задоволення. Не кажучи вже про кадрах, ми повинні збільшувати фінансування навчання розвідників, нам потрібні інтелектуали, здатні заглиблюватися і вирішувати завдання. На даному етапі, я не бачу у нової команди усвідомлення даних пріоритетів », – зазначає експерт.