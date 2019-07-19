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Розкрито вбивство учасниці телепрограми “Битва екстрасенсів”

19.07.2019

На Київщині розкрито вбивство учасниці телепрограми “Битва екстрасенсів”, яке сталось три роки тому.

“Правоохоронцями
Києво-Святошинського відділу поліції та працівників Києво-Святошинської
місцевої прокуратури 17 липня поточного року в Києві затримано
чоловіка, підозрюваного у вказаному вбивстві. На даний час встановлено,
що він підробляючи таксистом, вночі 21 вересня 2016 року підвозив
потерпілу. На ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків наніс
їй понад 10 колотих ран в область шиї, грудей і живота та залишив тіло
в чагарниках, а сам після вчинення злочину повернувся до місця свого
мешкання”, – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

За місцем
постійного проживання підозрюваного виявлено та вилучено вогнепальну
зброю та можливе знаряддя вчинення злочину.

Затриманому уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)
та ч.1 ст. 263 ( незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Також
підготовлено клопотання в суд про обрання йому запобіжного заходу
у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За вчинення вказаних злочинів, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що в жовтні 2016 року в чагарниках поблизу очисних споруд
комунального підприємства “Бояркаводоканал” між населеними пунктами
Боярка та Білогородка Києво-Святошинського району було знайдено тіло
жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановлено під час
досудового розслідування потерпілою виявилась одна із учасниць
телепрограми “Битва екстрасенсів”, у якої залишились сиротами троє
дітей.

Тоді правоохоронними органами було розпочато досудове розслідування
за фактом умисного вбивства. З цього часу тривали слідчі (розшукові)
та негласні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин
вчинення вказаного злочину та осіб, які можуть бути причетними до нього.

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