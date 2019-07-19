На Київщині розкрито вбивство учасниці телепрограми “Битва екстрасенсів”, яке сталось три роки тому.

“Правоохоронцями

Києво-Святошинського відділу поліції та працівників Києво-Святошинської

місцевої прокуратури 17 липня поточного року в Києві затримано

чоловіка, підозрюваного у вказаному вбивстві. На даний час встановлено,

що він підробляючи таксистом, вночі 21 вересня 2016 року підвозив

потерпілу. На ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків наніс

їй понад 10 колотих ран в область шиї, грудей і живота та залишив тіло

в чагарниках, а сам після вчинення злочину повернувся до місця свого

мешкання”, – йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Київської області.

За місцем

постійного проживання підозрюваного виявлено та вилучено вогнепальну

зброю та можливе знаряддя вчинення злочину.

Затриманому уже повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних

правопорушень, передбачених ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство)

та ч.1 ст. 263 ( незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Також

підготовлено клопотання в суд про обрання йому запобіжного заходу

у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

За вчинення вказаних злочинів, чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що в жовтні 2016 року в чагарниках поблизу очисних споруд

комунального підприємства “Бояркаводоканал” між населеними пунктами

Боярка та Білогородка Києво-Святошинського району було знайдено тіло

жінки з численними ножовими пораненнями. Як встановлено під час

досудового розслідування потерпілою виявилась одна із учасниць

телепрограми “Битва екстрасенсів”, у якої залишились сиротами троє

дітей.

Тоді правоохоронними органами було розпочато досудове розслідування

за фактом умисного вбивства. З цього часу тривали слідчі (розшукові)

та негласні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин

вчинення вказаного злочину та осіб, які можуть бути причетними до нього.