Від яких хвороб захистить звичайна вода?

Всі ми знаємо, що під час застуди треба вживати багато рідини.

Коли мозку не вистачає води, він отримує менше кисню, його об’єм зменшується. Це негативно позначається на пам’яті, уваги та інтелектуальних здібностях людини вцілому.

Достатня кількість води, що випивається за день (2 і більше літрів в день) сприятливо позначається на стані крові, роблячи її більш “рідкою”. Брак же води в організмі веде до “загустіння” крові. Ускладнюється рух еритроцитів по судинах, а це, в свою чергу, може спровокувати утворення тромбів, які є однією з причин інсультів і інфарктів.

Кишечник споживає дуже багато води: приблизно 8 літрів на добу для нормальної роботи. Недолік рідини призводить до запору, тому що в кишечнику збирається грудку із залишків їжі, від якого орган не може позбутися. Якщо запори мучать регулярно, великий ризик розвитку раку кишечника (хронічний запор – один із серйозних факторів розвитку цієї виду онкології).

Що стосується сечового міхура, в ньому накопичуються всілякі токсини, які вимиваються лише достатньою кількістю води. Якщо ж її не вистачає, надлишок шкідливих речовин провокує серйозну небезпеку виникнення онкології.