Стартували зйомки “Тихого місця 2”

Цією інформацією поділився сценарист і режисер Джон Красінскі у себе в Твіттері.

Нагадаємо, оригінальний хоррор вийшов у 2018-му і був визнаний багатьма критиками одним з кращих фільмів року. Сюжет розгортався після апокаліпсису. Монстри невідомого походження (сліпі, але володіють надчутливим слухом) винищили майже все людство. Що залишилися в живих змушені жити в цілковитій тиші, не вимовляючи ні звуку, щоб не бути почутими ненажерливими тварюками.

В центрі першого фільму було сімейство з матері (Емілі Блант), батька (Красінскі) і трьох дітей. Одна дитина загинула на самому початку картини, але надалі ми бачимо героїню Блант вагітної.

Тобто в сіквелі дітей знову має бути троє. Блант повернеться до своєї ролі. Красінскі в кадрі не з’явиться з об’єктивних причин (його героя з’їли монстри). Новачками сюжету стануть таємничі персонажі Кілліана Мерфі і Брайана Тайрі Генрі, характер яких не розголошується.

За деякими даними, сюжет продовження може розкрити трохи більше про походження мародерства аудиочувствительных прибульців і показати інших вижили.

Реліз намічений на 21 березня 2020 року.