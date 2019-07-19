Моніка Беллуччі захопила вишуканим чином у новому випуску Elle

В останні роки Моніка Беллуччі все рідше з’являється на екранах телевізорів, як, втім, і на світських заходах, в рекламних кампаніях, на сторінках глянцевих видань. Втім, це ніяк не зменшує інтересу шанувальників до всього, що робить Моніка. А тому як тільки актриса публікує в особистому мікроблозі новину про будь-яке співробітництво або ж кадри зі зйомки, передплатники тут же починають бурхливо обговорювати новину.

Так, днями Беллуччі опублікувала в Instragram обкладинку нового випуску журналу Elle, обкладинку якого прикрасив її знімок. На фото італійська діва позує в ефектному сукні ніжно-рожевого кольору, яке ідеально підкреслює її жіночність. Шанувальники прийшли в захват від способу Моніки і засипали її схвальними коментарями. Адже і не дарма, далеко не кожна жінка може виглядати так ефектно в 54 роки.