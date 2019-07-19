При реконструкції “Архангельського” використані труби ЛТК “Вільний сокіл”

Труби з високоміцного чавуну виробництва «Вільний сокіл» прокладені в музеї-садибі «Архангельське» під час масштабної реконструкції

— Ми провели велику роботу з будівництва комунікацій, без цього жоден об’єкт не може працювати. Музей «Архангельське» — це наша перлина, і дуже хочеться, щоб все тут тішило око — і парки, і газони, і фасади, і сам музей, і фонтани, які заб’ють в цьому році, — підкреслив губернатор Московської області Андрій Воробйов.

Модернізацію об’єктів інженерної інфраструктури музею-садиби«Російського Версаля» Московської області, в тому числі перекладку мереж водопостачання та водовідведення, виконали з використанням трубної продукції з високоміцного чавуну з кулястим графітом (ВЧШГ) 100% вітчизняного виробника – ЛТК «Вільний сокіл». Протяжність комунікацій з сокольских труб на території «Архангельське»- 3,7 кілометра, діаметри від 100 до 300 мм.

Робота була серйозно ускладнена тим, що це об’єкт культурної спадщини. Окремі проекти, культурний, авторський нагляд. Вимоги до всіх матеріалів, що застосовуються при реконструкції, були і є найвищі. Чавунні труби у всьому світі зарекомендували себе як стратегічна продукція, яка використовується на найбільш відповідальних ділянках, таких як знаменитий палацово-парковий ансамбль у Франції –Версаль, з яким якраз і порівнюють твір вітчизняних зодчих – садиби «Архангельське».

Повна модернізація об’єктів інженерної інфраструктури музею-садиби, в тому числі на капітальний ремонт водозабірного вузла і каналізаційних насосних станцій, перекладку мереж тепло-, водопостачання і водовідведення загальною протяжністю 30,4 кілометра фінансуються з бюджету Московської області, робота з відновлення колишньої розкоші триватиме до 2025 року.

Директор музею-садиби «Архангельське» Вадим Задорожний подякував за надану участь і підтримку в реконструкції об’єкта культурної спадщини народів нашої країни.

«Я хочу багаторазово сказати спасибі всім, хто переживає, хто поряд, хто фінансово допомагає зробити з Архангельського ту садибу, яка була, є і буде територією еталонних стандартів, що відповідають кращим традиціям приватного аристократичного зборів…», — сказав директор.