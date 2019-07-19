СБУ купила спецавто Skoda Kodiaq на 5 мільйонів

Дочірнє підприємство «Автотрейдінг-Центр» виграло тендер військової частини Е6117 (СБУ, спецпідрозділ «Альфа») на поставку легкових автомобілів спеціалізованого призначення на базі Skoda Kodiaq на загальну суму 4,60 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Компанія поставить чотири позашляховика Skoda Kodiaq Style 2.0 TDI 140 kW 4 × 4 DSG за 1,15 млн грн.

За умовами договору, у кожного автомобіля буде

автоматична коробка передач, двозонний клімат-контроль, обігрів передніх

сидінь, подушки безпеки для захисту голови, бічні подушки безпеки

спереду. Крім того, а авто будуть додаткового обладнані сталевий захистом

двигуна, причіпним пристроєм, сигнально-гучномовний пристрій

потужністю не менше100 Вт, вбудованими передніми спеціальними світловими

сигналами синього кольору 12V (4 шт.), комплектом зимових шин.

Ціни на Skoda Kodiaq в комплектації, подібної до тієї, яку

набула військова частина, без додаткового обладнання, стартують від 870 000

грн.

На торгах конкурентами «Автотрейдінг-Центр» були ТОВ

«Форвард автоцентр» Івана Ільтьо і ТОВ «Талісман» Віталія Гордієнко. Їх

пропозиції були вище на 1 000 грн. і 6 000 грн відповідно.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ТОВ «Артсіті» виграло тендер Управління Служби безпеки України в Харківській області на постачання спеціалізованих легкових автомобілів на загальну суму 4,34 млн грн.