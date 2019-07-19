5 ознак, які допоможуть розпізнати психопата

Психопатія робить людей дуже жорстокими, але її можна розпізнати за деякими ознаками. Психопати, за словами вчених, можуть здаватися чарівними та романтичними.

Вчені з Університету Британської Колумбії поділилися рекомендаціями про те, як можна виявити психопатів в спілкуванні з малознайомими людьми.

Психопатія – що це?

Це синдром, який проявляється внаслідок особливості фізіології мозку. Для психопатів характерні безсердечність, нездатність співпереживати і каятися, вони часто роблять дуже жорстокі вчинки.

Багато хто думає, що психопати – це рідкість, але за статистикою на кожні 100 осіб припадає один з психопатологією. Психопати бувають різних типів, але на початковій стадії всі вони здатні добре адаптуватися до соціальних умов.

Ознаки психопатів:

Прагнення домінувати. У розмові такі люди часто перебивають і до останнього доводять свою правоту. У відносинах прагнуть перевершувати свою другу половинку і заважати її успіхам, демотивують, критично оцінюючи діяльність, і вселяють комплекси висловлюваннями на адресу зовнішності.

Абсолютно непомітні. Це друга сторона медалі. Психопати здатні так добре розчинятися на тлі основної маси людей, що їм буває складно дати конкретну характеристику.

Лестиві. Психопати можуть лестити, готові використовувати будь-які методи зваблювання, щоб сподобатися. Красиві, урочисті промови, які чіпають за душу і вселяють довіру, – це їхня сильна сторона. Психопати чудово пускають пил в очі, можуть робити це дуже витончено. Але разом з тим вони надмірно ревниві в любові, в дружбі і в справах.

Патологічно брехливі. Люди з неврівноваженою психікою у багатьох випадках брешуть постійно – як заради власної вигоди, так і без неї. Дуже часто не усвідомлюють свого обману. Завдяки цій своїй межі можуть швидше інших досягти поставлених цілей.

Не контролюють гнів. Психопатам важче інших контролювати свої емоції, тому час від часу їхній гнів виходить з берегів, вони кричать і ображають оточення. Багато психопатів надмірно емоційно реагують на відмову виконати їхнє прохання.