Сьогодні Вахтангу Кікабідзе виповнилося 81

Відомий грузинський співак, заслужений артист і великий друг України Вахтанг Кікабідзе сьогодні святкує 81-річчя!

Не зважаючи на поважний вік, Вахтанг Костянтинович продовжує виступати з концертами пише Олег Вишняков на своїй сторінці в Фейсбуці.

Наприклад, через кілька днів він виступить на великому святі на честь річниці визволення Попасної від бойовиків.

До Росії ж Кікабідзе не їздить з 2008 року. В інтерв’ю Радіо Свобода співак зазначив: «У Криму була російська інтервенція, двох думок бути не може. Розповідають казки про подарунки Україні, це все одно, що якщо я подарую подарунок, а потім прийде Вова і скаже, що він повинен забрати – це смішно. Те, що там діється, я добре знаю – за минулі роки вже тридцять міст українських об’їздив. Коли був концерт в Маріуполі, за містом йшли бої. До мене на концерт прийшли військові, прямо на сцену піднялися двадцять два чоловіки в камуфляжі з величезним прапором. Це було дуже зворушливо – люди в залі плакали. Не може бути двох думок – це була чиста окупація України. Але я хочу сказати тим, хто прочитає мої слова, – історія пишеться чорними літерами на білому папері, і коли-небудь правнукам людей, які це творять з Україною, буде соромно дивитися в очі”.

Раніше Вахтанг Кікабідзе не раз підкреслював, що якби був молодим, теж зараз був би в АТО і захищав би честь країни. У 2015 році свій двогодинний концерт в Києві він присвятив пам’яті Небесної сотні.

Давайте разом побажаємо Вахтангу Костянтиновичу довгих років життя і міцного здоров’я!

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