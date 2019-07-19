Школи Нотр-Дама забруднені свинцем

Влада Парижа наказали провести ретельне прибирання в школах біля собору Нотр-Дам. У міському департаменті охорони здоров’я заперечували, що рівень свинцю надмірно високий. Однак заявили, що близько 10 школах собору проведуть глибоке очищення.

Паризьке регіональне агентство охорони здоров’я вже рекомендувало здати аналіз крові дітям у віці до 7 років і вагітним жінкам, які живуть недалеко від Нотр-Дама, через побоювання про можливе отруєння свинцем.

Чиновники стверджують, що полум’я, яке зруйнувало собор 15 квітня, виділяла токсичні речовини. Розплавилися у вогні близько 300 тонн свинцю з даху і дзвіниці собору.

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Через тиждень після пожежі паризька поліція заявляла, що загроза впливу свинцю була «локалізована», але попередила людей, що живуть поруч з собором, про необхідність використовувати «вологі серветки для прибирання пилу».

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Нотр-Дам де Парі пройшло перше богослужіння після пожежі.

За матеріалами «Європейська правда»

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