Зґвалтування у багатоповерхівках Харкова у 2018-2019 роках: поліція розшукує жертв

Правоохоронці Харкова розшукують ймовірних жертв ґвалтівника. Про це повідомили у поліції Харківської області.

“Здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом серії зґвалтувань та замахів на зґвалтування дівчат-підлітків та молодих жінок, вчинених в ліфтах багатоповерхівок Харкова протягом 2018-2019 років. Шановні громадянки, якщо ви стали жертвами сексуального насильства та не звертались до правоохоронних органів, просимо вас зателефонувати працівникам СУ ГУНП в Харківській області за номерами: (057)705-90-48, 0501525153 для подальшого подання заяви про вчинення злочину та перевірки затриманої особи на причетність до його скоєння”, – йдеться у повідомленні.

На даний час раніше засуджений за скоєння аналогічних злочинів

правопорушник затриманий, йому повідомлено про підозру у п’яти епізодах

злочинної діяльності.