Червень 2019 був найспекотнішим за всю історію спостережень

Червень 2019 року був найспекотнішим за всю історію людства. І вже другий місяць поспіль-за високих температур крижаний покрив Антарктики досягає рекордно низького рівня.

Згідно з даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), середня температура суші і моря в червні 2019 року була на 0,95 С вище середньої глобальної температури 15,5 С, що робить червень 2019 року найспекотнішим червнем за 140 років.

Дев’ять з топ-10 самих жарких июней за всю історію спостережень сталися з 2010 року.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Для Австрії, Німеччини та Угорщини червень 2019 був найспекотнішим за 140 років.

Екстремальні теплові хвилі

Теплова хвиля досягла і полюсів нашої планети. Червень 2019 року був 20-м червнем поспіль, коли рівень морського льоду в Арктиці був нижче середнього, і четвертим червнем поспіль з рівнем морського льоду нижче середнього в Антарктиці.

Площа крижаного покриву в Антарктиці була найменшою за 41 рік спостережень, побивши попередній рекордний мінімум 2002 року на 160 580 квадратних кілометрів.

Поточна температура по всій земній кулі також на 0,94 C перевищила середнє значення в 20-му столітті (13,5 C).

Оскільки екстремальні теплові хвилі стали відбуватися частіше по всій земній кулі, а температура Землі продовжує підвищуватися, стає все важче ігнорувати неприємні наслідки зміни клімату.

Дослідження, опубліковане в червні в журналі Nature Climate Change, показало, що ця тенденція може продовжуватися на кожний наступний рік, якщо не будуть прийняті заходи по скороченню викидів парникових газів.

За матеріалами Live Science

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