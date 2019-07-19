Останній день – боротьба триває: у Рівному спалили авто кандидата від “Свободи”

Сьогодні уночі невідомі підпалили автомобіль кандидата у нардепи від ВО “Свобода” Олега Осуховського.

Про це повідомляє прес-служба партії у Фейсбуці.

“Сьогодні, орієнтовно о 3 годині ночі згорів агітаційний автомобіль Осуховський Олег.В центрі міста, біля Народного дому”, – повідомив Євгеній Іванішин.

Також було зазначено, що деталі будуть оприлюдненні згодом.

У ДСНС уже розмістили інформацію про загоряння автомобіля.

“19 липня о 02 год. 55 хв. в м. Рівне по вул. Петлюри, 1 виникло загорання легкового автомобіля обклеєного агітаційними матеріалами кандидата в народні депутати від ВО «Свобода» по 152 виборчому округу”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що о 03 год. 10 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих не має.

Внаслідок пожежі вогнем знищено моторний відсік та пошкоджено салон автомобіля.

До гасіння від ДСНС залучалося 9 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Раніше Тягнибок повідомляв про неодноразові замахи на “свободівців”.

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