Открытое письмо жителей Лисичанска Сергею Шахову. Документ

В наше редакционное издание обратились жительницы из города Лисичанск, педагог с 30-летним стажем Лебедевич Валентина и её дочь Лебедевич Елена. Женщины оказалась в сложной ситуации. В семье случилось большое горе – умерла их 21-летняя дочь и внучка Маша.

Кончина близкого человека стала большой неожиданностью для всех родных. У семьи даже не было денег на захоронение дочери.

Оказавшись в полном отчаянии, мать и бабушка умершей девушки решили обратиться к народному депутату Сергею Шахову. В 2012 году вся семья Лебедевичей активно помогала нардепу во время его избирательной кампании. Работали на должностях председателей избирательных участков. Подобную помощь сложно переоценить, ведь работа действительно непростая и очень ответственная. Люди помогали Сергею Шахову

Валентина Лебедевич и её дочь Елена написали письмо с просьбой о финансовой помощи для захоронения своей дочери на имя народного депутата Сергея Шахова. Но люди народного избранника умышленно переслали обращение в Лисичанский горисполком. При этом, как утверждается, работники прекрасно знали, что Лисичанский горисполком не оказывает помощи на погребение. Там же, обращение было просто утеряно со всеми документами и свидетельством о смерти.

По словам женщины, подчинённые Сергея Шахова получили деньги от депутата, но похитили их. Елена утверждает, что с политиком работают одни воры и мошенники.

«Хочется верить, что Вы всё-таки выделили деньги на похороны волонтера Иконниковой Маши, и это Ваши сотрудники их похитили, не оставив следов, как они разворовывают всё, что Вы жертвуете голодающему населению города: сахар, подарки для волонтеров и.т.д.», – рассказывается в обращении.

Валентина Лебедевич рассказывает, что главный сотрудник офиса Сергея Шахова, Татьяна Николаевна все украденные деньги отправляет своим детям в Москву.

«Татьяна Николаевна, главный работник Вашего офиса, хвастает, что всё, что остаётся, т.е. удается украсть, пересылает своим детям в Москву.

Вы обещали разобраться еще в начале марта, но до сих пор ничего не сделано.

Вы окружили себя обманщиками и ворами, от которых почему-то боитесь избавиться. А не боитесь, что Ваши избиратели отвернутся от Вас, как Вы отвернулись от них в трудные минуты жизни, по сути, предали их», – пишется в обращении.



Поскольку денег не было даже на захоронение, семья решила обратиться в похоронное бюро, что находится на РТИ по дороге на ж/д станцию “Волчеярская”.

Из-за отсутствия финансов у семьи, сотрудники бюро предложили предоставить отсрочку по оплате на 2 месяца. Под залог мать умершей девушки оставила свой паспорт.

Сотрудники бюро оказались настоящими аферистами. За полчаса до похорон, когда уже собралось много людей, раздался звонок, сообщивший, что похоронное бюро отказывается забирать покойную из морга, если немедленно не будет предоставлена всю стоимость услуг.

“В день похорон, точнее за полчаса до похорон, когда уже собралось много людей, раздался звонок, сообщивший, что похоронное бюро отказывается забирать покойную из морга, если немедленно не уплатим всю стоимость услуг. Представьте наш ужас и потрясение помимо горя от тяжкой утраты. Ведь мы же договаривались! Они нас обнадёжили! В этом похоронном бюро работает семейный подряд. Работают по схеме аферистов. Муж предлагал оставить в залог ещё и паспорт. В этом бюро работают бездушные аморальные люди, которые, как говорит народная мудрость, “ В душу влезут ужом – вылезут гадюкой”, – рассказывает потерпевшая женщина.



Стоит отметить, что если бы в команде Сергея Шахова были добросовестные люди, такая ситуация могла и не произойти. Но из-за того, что народный депутат окружил себя ворами и мошенника, семья оказалась в таком прискорбном положении.

Скан-копии письма обращения народному депутату Сергею Шахову от Лебедевич Елены и Лебедевич Валентины.

Обращения Сергею Шахову

Обращения Сергею Шахову

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