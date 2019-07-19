Ще один самогубця: на Івано-Франківщині повісився чоловік

В одному з сіл Івано-Франківської області у власному господарстві повісився чоловік.

Інцидент стався 18 липня у Коломийському районі – у селі Ворона, близько 30 км від Івано-Франківська.

“Вчинив самогубство через повішення у власному господарстві гроамадянин 1979 р.н., місцевий житель”, – повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.