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Ще один самогубця: на Івано-Франківщині повісився чоловік

19.07.2019

В одному з сіл Івано-Франківської області у власному господарстві повісився чоловік.

Інцидент стався 18 липня у Коломийському районі – у селі Ворона, близько 30 км від Івано-Франківська.

“Вчинив самогубство через повішення у власному господарстві гроамадянин 1979 р.н., місцевий житель”, – повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

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