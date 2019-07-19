Мопед збив 6-річну дівчинку: дитина в лікарні

На Житомирщині у смт Червоному водій мопеда вчинив наїзд на 6-річну дівчинку. Це сталося 16 липня.

Дитина з травмами нині знаходиться в обласній дитячій лікарні. Після ДТП водій залишив місце події, повідомляє місцеве видання Житомир-Експрес.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 16.45 на одній з вулиць селища.

У ході проведених першочергових заходів поліцейські встановили, що мопедом керував 31-річний місцевий житель. Його розшукали, транспортний засіб вилучили. У чоловіка були відібрані зразки крові для аналізу на вміст алкоголю.

Нині триває встановлення всіх обставин події.