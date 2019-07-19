В Іспанії инстаграмеры потрапили в лікарню після купання в озері ідилічному

Кілька користувачів Instagram потрапили в лікарню після того, як спробували зробити гарне фото в «ідилічному» озері на північно-заході Іспанії, яке насправді повно токсичних хімікатів.
В останні роки Монте-Неме в Галісії приваблює безліч туристів завдяки своїм яскравим бірюзовим вод.
Експрес-інформація по країні
Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
Прапор
Герб
Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
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Однак Монте-Неме — це не природне озеро, а заповнений водою кар’єр, який використовували для видобутку вольфраму — ключового компонента у виробництві лампочок і для загартування сталі. Кар’єр був покинутий в 1980-х роках, а вода набула характерний блакитний колір з-за хімічного забруднення.
Більшість любителів селфи задовольняються фотографіями на березі, але деякі йдуть далі і навіть занурюються у води Монте-Неме, не думаючи про можливі наслідки. А вони можуть бути жахливими.
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Наслідки купання в Монте-Неме
Одна з инстаграмеров розповіла іспанській газеті Publico, що після зіткнення з водою у неї почалася блювота і з’явилася висипка, що тривала два тижні. На цьому ж сайті новин повідомлялося, що після купання в Монте-Неме кілька туристів госпіталізували через «пошкоджень шкіри та травної системи».
Короткочасний вплив токсичної води на організм, швидше за все, викличе подразнення очей і шкіри, але якщо людина проводить в забрудненій воді багато часу і проковтує токсини, це може викликати проблеми зі шлунком, блювоту і діарею.
В Асоціації із захисту природних ресурсів і культурної спадщини Галичини заявили, що в озері також є область бруду, в якій можна застрягти і загинути.
Група звернулася до регіонального уряду Галичини з проханням прийняти заходи безпеки і заборонити в’їзд в цей район для запобігання серйозних інцидентів.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Улюблене инстаграмерами сибірське озеро токсично.
За матеріалами Independent
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