В Іспанії инстаграмеры потрапили в лікарню після купання в озері ідилічному

Кілька користувачів Instagram потрапили в лікарню після того, як спробували зробити гарне фото в «ідилічному» озері на північно-заході Іспанії, яке насправді повно токсичних хімікатів.

В останні роки Монте-Неме в Галісії приваблює безліч туристів завдяки своїм яскравим бірюзовим вод.

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Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.

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Столиця – Мадрид

Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья

Форма правління – Парламентська монархія

На території – 504 782 км2 (51-я в світі)

Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,876 (26-я в світі)

ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)

Валюта – євро

Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою

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Публікація від Jenni (@jennisuarez4) 27 Травня 2019 о 5:22 PDT

Однак Монте-Неме — це не природне озеро, а заповнений водою кар’єр, який використовували для видобутку вольфраму — ключового компонента у виробництві лампочок і для загартування сталі. Кар’єр був покинутий в 1980-х роках, а вода набула характерний блакитний колір з-за хімічного забруднення.

Більшість любителів селфи задовольняються фотографіями на березі, але деякі йдуть далі і навіть занурюються у води Монте-Неме, не думаючи про можливі наслідки. А вони можуть бути жахливими.

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Публікація від Selección natural (@izzyandtai) 16 Лип 2019 о 6:41 PDT

Наслідки купання в Монте-Неме

Одна з инстаграмеров розповіла іспанській газеті Publico, що після зіткнення з водою у неї почалася блювота і з’явилася висипка, що тривала два тижні. На цьому ж сайті новин повідомлялося, що після купання в Монте-Неме кілька туристів госпіталізували через «пошкоджень шкіри та травної системи».

Короткочасний вплив токсичної води на організм, швидше за все, викличе подразнення очей і шкіри, але якщо людина проводить в забрудненій воді багато часу і проковтує токсини, це може викликати проблеми зі шлунком, блювоту і діарею.

В Асоціації із захисту природних ресурсів і культурної спадщини Галичини заявили, що в озері також є область бруду, в якій можна застрягти і загинути.

Група звернулася до регіонального уряду Галичини з проханням прийняти заходи безпеки і заборонити в’їзд в цей район для запобігання серйозних інцидентів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Улюблене инстаграмерами сибірське озеро токсично.

За матеріалами Independent

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