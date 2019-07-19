Мости через Темзу стали арт-проектом

Арт-інтервенція трапилася в рамках великого мистецького проекту «Освітлена річка». Передбачається, що «річка» простягнеться від Тауерського моста до моста Альберта. У наступному році будуть висвітлені ще п’ять мостів, потім – шість. Коли проект нарешті завершиться, людство побачить найдовше твір мистецтва в історії. Протяжність освітлених мостів складе більше восьми кілометрів. На підсвічених мостах буде звучати музика, написана в Гілдхолській школі музики і театру.

Нове освітлення спроектоване американським художником Лео Вільяреалом. Ініціатором проекту виступила представниця відомої прізвища мільярдерів Ханна Ротшильд. Його вартість склала 45 млн фунтів стерлінгів.

Проект анонсували ще в 2016 році, однак дуже багато часу пішло на узгодження. Авторам проекту довелося подбати не тільки про технічну сторону питання, але подумати також про птахів, риб і кажанів. В результаті світло не падає безпосередньо на воду (інакше риби не захочуть розмножуватися), а під мостом Кеннон-стріт облаштували спеціальну камеру безпеки, оберігає птахів, які задумали там гніздитися.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Відключати світло на мостах будуть в дві години ночі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Лондоні прогулянковий катер врізався у Вестмінстерський міст.

За матеріалами «Європейська правда»

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