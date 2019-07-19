Досвід війни на Донбасі: артилеристи США повертаються до роботи з картами

Вивчивши досвід ведення війни на Донбасі українською армією, в США вирішили повернутися до глибокого вивчення «ручних» методів наведення і вогню. Зокрема, так роблять в Школі артилерії США.

Про це пише «Голос Америки».

«Повернення до картосхеми – великий крок. Не зрозумівши картосхему, не можна зрозуміти, що робить автоматизована система », – каже сержант Чад Пейн, інструктор курсу фахівців вогневого контролю.

Навчання ручному наведення вогню надавалося менше уваги після введення просунутої системи артилерійських тактичних даних (AFATADS), яка дозволила значно прискорити процес ведення вогню.

Однак тепер поширення набули засоби електронного війни. Електронна війна може впливати на зв’язок, роботу автоматизованих систем, доступ до систем геолокації.

Так в Криму і на Сході України, електронні системи не працювали. Їх було відключено засобами електронної війни, йдеться в статті. Також поширилися кібератаки на цивільні компанії.

Противники США мають менші можливості. Тому вони будуть шукати «творчі» шляху зменшити ефективність і вивести з ладу деякі наші системи », – зазначив полковник США Семюель Сейн.