В Шереметьєво Boeing перервав зліт через пожежу на борту

Вісім осіб постраждали під час екстреної евакуації з літака авіакомпанії Nordwind в московському аеропорту Шереметьєво.
Лайнер
Boeing-737, на борту якого знаходилися 173 пасажири і шість членів
екіпажу, вилітав рейсом N4-477 в Єреван в ніч на 19 липня. Під час
розбігу по злітно-посадковій смузі в кабіні пілотів спрацював датчик про
задимлення, в результаті чого екіпаж прийняв рішення припинити зліт.
Пасажирів евакуювали по надувних трапах.
Двоє з постраждалих госпіталізовані. У більшості поранених садни
і забиті місця, розповіли в управлінні МНС по Московській області.
Екстрені служби, які прибули на місце
інциденту, не зафіксували загоряння в салоні літака. Пізніше
в авіакомпанії Nordwind повідомили, що причиною нештатної ситуації став
сторонній запах на борту лайнера.
В 5:34 ранку пасажирів, евакуйованих з Boeing-737, відправили в Єреван резервним бортом. 28 осіб відмовилися від перельоту.
Як повідомили ТАСС в авіаційних службах, Росавіація вже сформувала спецкомісію з розслідування інциденту
в Шереметьєво. Ространснадзор оголосив про позапланову перевірку
авіакомпанії Nordwind.