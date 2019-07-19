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В Шереметьєво Boeing перервав зліт через пожежу на борту

19.07.2019

Вісім осіб постраждали під час екстреної евакуації з літака авіакомпанії Nordwind в московському аеропорту Шереметьєво.

Лайнер
Boeing-737, на борту якого знаходилися 173 пасажири і шість членів
екіпажу, вилітав рейсом N4-477 в Єреван в ніч на 19 липня. Під час
розбігу по злітно-посадковій смузі в кабіні пілотів спрацював датчик про
задимлення, в результаті чого екіпаж прийняв рішення припинити зліт.

Пасажирів евакуювали по надувних трапах.
Двоє з постраждалих госпіталізовані. У більшості поранених садни
і забиті місця, розповіли в управлінні МНС по Московській області.

Екстрені служби, які прибули на місце
інциденту, не зафіксували загоряння в салоні літака. Пізніше
в авіакомпанії Nordwind повідомили, що причиною нештатної ситуації став
сторонній запах на борту лайнера.

В 5:34 ранку пасажирів, евакуйованих з Boeing-737, відправили в Єреван резервним бортом. 28 осіб відмовилися від перельоту.

Як повідомили ТАСС в авіаційних службах, Росавіація вже сформувала спецкомісію з розслідування інциденту
в Шереметьєво. Ространснадзор оголосив про позапланову перевірку
авіакомпанії Nordwind.

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