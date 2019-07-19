Найдивніші товари у світі

У нашому світі сучасних технологій і хитромудрих гаджетів виявляється ще можна знайти товари, які можуть здивувати і збентежити. Деякі з представлених речей були придумані дуже давно, але до цих пір викликають подив і змушують очі округлиться.

Зубна паста для негрів

Спочатку цей продукт називався Darkie, а потім його перейменували в Darlie. Таку зубну пасту випускала тайванська компанія Hawley & Hazel. У 1985 році її придбала всесвітньо відома корпорація Colgate-Palmolive. Слово Darkie є сленговим, воно позначає чорношкіре населення Англії та США. На упаковці і був зображений чорношкірий чоловік, який з здивованими очима, але білосніжною посмішкою, примушує купити цей продукт. До того ж білизна його зубів відмінно контрастує з темним кольором шкіри, що тільки на руку виробнику. Насправді ж зуби у негрів нітрохи не більше, ніж у інших людей. Секрет криється в контрасті білих зубів і темного кольору шкіри.

Ароматизовані туалетні свічки

Одного разу власник компанії-виробника свічок, побував у Лас-Вегасі, в готелі Bellagio. Запах у цьому інтимному місці так сподобався йому, що він загорівся ідеєю створити ароматизовані свічки. Одержаний аромат важко охарактеризувати одним словом. Виробник повідомляє, що в основі лежать різноманітні квіткові композиції. Вони і утворюють цікавий запах для туалету, який схожий на суміш кориці і спаржі з присмаком смажених курячих крилець. Напевно, саме такі запахи присутні в готелях Лас-Вегаса.

Пиво для геїв

Компанія Specialty Spirits LLC з Флориди виробляє енергетичний напій Gay Fuel, призначений виключно для чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації. Пиво має слоган «Get fired up». Виробник випустив аналог Ред Булла, тільки рожевого кольору і з ароматом бузини. Саме такий і повинен сподобатися геїв. У складі пива включені різні стимулятори та підсилювачі імунітету. Банку Gay Fuel має рожевий колір, на ній нанесені кольорові смуги веселки. У 2008 році офіційний сайт цього напою припинив своє існування. Бути може від напливу захоплених клієнтів?

Волосся негра

Важко уявити, який же продукт міг отримати назву Nigger Hair. Це зовсім не шампунь, а сорт тютюну, який з’явився у продажу близько 50 років тому. У рекламі продукту сказано, що ще наші діди знали про це сорт тютюну, і назва Nigger Hair з’явилася невипадково. Справа в тому, що листя порізані на тонкі смужки, що дає можливість готувати найкращі сигари. Вони тліють повільно, виділяючи унікальний аромат. Що ж, мабуть, у ті часи таке словосполучення означало досить багато для курців.

Величезний дистанційний пульт

Сьогодні неможливо уявити сучасний будинок без пульта дистанційного керування. Він управляє телевізором, кондиціонером, музичним центром. Особливою любов’ю такі пристрої користуються у дітей. У результаті часто знайти пульт будинку досить важко. Одна західна компанія придумав свій елегантний спосіб вирішити цю проблему. Був просто-напросто створено пульт, перевищує розміру дитини. Сховати його неможливо — про нього будеш постійно спотикатися. Купити таку гігантську іграшку можна недорого — всього за 20 доларів. Це і практично і стильно — гості напевно оцінять незвичайну штуку.

Коляска для тварин

Цей винахід є вершиною креативності. В коляску пропонується садити своїх улюблених кішку або собаку і гуляти з ними таким чином. Вважається, що такий засіб дозволити залучити до себе увагу оточуючих. Сам же вихованець при цьому буде зручно сидіти і розглядати оточення. Бентежить тільки ціна такої коляски — 160 доларів.