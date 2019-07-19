Повінь – зміна системи

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Медики назвали продукти, які продовжать молодість

19.07.2019

Суперпродукти – це ті, які не обробляються, які містять велику кількість поживних речовин і антиоксидантів, що перевершують інші. Більшість з них трав’янистого походження, хоча є і горіхи, фрукти і риба з цими властивостями.

Включення їх в ваш раціон допоможе оптимізувати роботу вашого організму і поліпшити ваше здоров’я, а також вони допомагають продовжити молодість і красу. Тут ми показуємо вам список, щоб ви знали їх властивості.

  • Чорниця

    • Ці невеликі фрукти є багатим джерелом вітаміну К, який відповідає за згортання крові і вітамін С, який містить антиоксиданти, які борються з вільними радикалами. Люди, які споживають чорницю, мають менший ризик серцевих нападів і красиву шкіру.

  • Оливкова олія

    • Якщо олія органічна, то вона працює як антиканцероген. Це допомагає зменшити і контролювати біль, крім того, це запобігає психічному старінні.

  • Авокадо

    • На додаток до смакоти, він багатий ненасиченими жирами, які цілком здорові, тому що вони допомагають знизити рівень холестерину. Вони також є багатим джерелом клітковини і вітамінів.

  • Чіа

    • Насіння Chia багаті жирними кислотами Омега-3, кальцієм, клітковиною, білками і антиоксидантами. Вони служать для збільшення м’язової маси і утримують організм довше молодим.

  • Ехінацея
    Чай ехінацеї – ідеальний засіб для лікування простуди. Ця рослина підсилює вашу імунну систему, тому ваш захист зміцнюється.
  • Стевія
    її можна використовувати як замінник здорового цукру, який може навіть споживатися діабетиками. Але її властивості на цьому не закінчуються: це може допомогти знизити рівень холестерину, деякі види алергії і зменшити біль.
  • Годжі
    Ці ягоди, невідомі більшості людей, ідеально підходять тим, хто хоче схуднути; Вони також зміцнюють вашу імунну систему, поліпшують зір і борються з розладами печінки.
  • Кокосове молоко

    • Це ідеальна заміна тваринного походження; Крім того, що воно вільне від жорстокості і лактози, воно є багатим джерелом вітамінів E, C, B1, B5, B3 і B6. Воно також служить противірусним та антибактеріальним засобом.

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  • Морінга
    Морінга багата білками, мінералами, вітамінами і калієм. У традиційній медицині вона зазвичай використовується як антибіотик, протизапальний засіб і для лікування туберкульозу.
  • Квиноа
    Це один з найскладніших продуктів, який існує, він містить більше вітамінів, заліза, кальцію і фосфору, ніж інші злаки, і в ньому багато білка.
  • Спіруліна
    Це водорості, багаті амінокислотами, вітамінами і мінералами. Крім того, вони володіють детоксикаційними властивостями, служать для запобігання повільного проходження і лікування хвороби Альцгеймера.

    • : wworld.com.ua.

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