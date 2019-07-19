Медики назвали продукти, які продовжать молодість

Суперпродукти – це ті, які не обробляються, які містять велику кількість поживних речовин і антиоксидантів, що перевершують інші. Більшість з них трав’янистого походження, хоча є і горіхи, фрукти і риба з цими властивостями.

Включення їх в ваш раціон допоможе оптимізувати роботу вашого організму і поліпшити ваше здоров’я, а також вони допомагають продовжити молодість і красу. Тут ми показуємо вам список, щоб ви знали їх властивості.

Чорниця

Ці невеликі фрукти є багатим джерелом вітаміну К, який відповідає за згортання крові і вітамін С, який містить антиоксиданти, які борються з вільними радикалами. Люди, які споживають чорницю, мають менший ризик серцевих нападів і красиву шкіру.

Оливкова олія

Якщо олія органічна, то вона працює як антиканцероген. Це допомагає зменшити і контролювати біль, крім того, це запобігає психічному старінні.

Авокадо

На додаток до смакоти, він багатий ненасиченими жирами, які цілком здорові, тому що вони допомагають знизити рівень холестерину. Вони також є багатим джерелом клітковини і вітамінів.

Чіа

Насіння Chia багаті жирними кислотами Омега-3, кальцієм, клітковиною, білками і антиоксидантами. Вони служать для збільшення м’язової маси і утримують організм довше молодим.

Ехінацея

Чай ехінацеї – ідеальний засіб для лікування простуди. Ця рослина підсилює вашу імунну систему, тому ваш захист зміцнюється.

Стевія

її можна використовувати як замінник здорового цукру, який може навіть споживатися діабетиками. Але її властивості на цьому не закінчуються: це може допомогти знизити рівень холестерину, деякі види алергії і зменшити біль.

Годжі

Ці ягоди, невідомі більшості людей, ідеально підходять тим, хто хоче схуднути; Вони також зміцнюють вашу імунну систему, поліпшують зір і борються з розладами печінки.

Кокосове молоко

Це ідеальна заміна тваринного походження; Крім того, що воно вільне від жорстокості і лактози, воно є багатим джерелом вітамінів E, C, B1, B5, B3 і B6. Воно також служить противірусним та антибактеріальним засобом.

Морінга

Морінга багата білками, мінералами, вітамінами і калієм. У традиційній медицині вона зазвичай використовується як антибіотик, протизапальний засіб і для лікування туберкульозу.

Квиноа

Це один з найскладніших продуктів, який існує, він містить більше вітамінів, заліза, кальцію і фосфору, ніж інші злаки, і в ньому багато білка.

Спіруліна

Це водорості, багаті амінокислотами, вітамінами і мінералами. Крім того, вони володіють детоксикаційними властивостями, служать для запобігання повільного проходження і лікування хвороби Альцгеймера.

: wworld.com.ua.

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