Ряд нових об’єктів — від Долини Глечиків в Лаосі до національного парку Ватнайекюлл в Ісландії — був доданий в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У список включають місця природного, історичного і культурного значення по всьому світу. Об’єкти, обрані представниками Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), будуть захищені і збережені для майбутніх поколінь.

Святилище Бон-Жезуш-ду-Монті (Брага, Португалія)



Нові об’єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Музей Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк, США)



Національний парк Ватнайекюдль (Ісландія)



Паган — столиця стародавнього Паганского царства (М’янма)

Кам’яні колони парку Writing-on-Stone (Альберта, США)

Долина Глечиків (Сиангкхуанг, Лаос)



Кладрубские коні Кладрубского кінного заводу (Чехія)



Стародавнє місто Вавилон (Ірак)



За матеріалами Lonely Planet

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