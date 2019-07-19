У 70 країнах 60% місцевих порід худоби знаходиться під загрозою зникнення – ФАО

Як зазначається у вчорашньому доповіді ФАО, в середньому, 60% місцевих порід худоби знаходяться під загрозою зникнення у 70 країнах, які володіли інформацією про статус ризику. Зокрема, у світі з 7155 місцевих порід домашньої худоби (тобто порід, що зустрічаються тільки в одній країні – ІА «КазахЗерно.kz») 1940 знаходяться під загрозою зникнення.

Прикладами можуть служити рогата худоба Фогера в Ефіопії або коза Гембронг на Балі.

Проте ця частка може бути ще вище, оскільки для двох третин місцевих порід худоби, особливо на Близькому та Середньому Сході, в Африці і Азії, немає даних про стан ризику для тварин, відзначають експерти.

Доповідь також попереджає про «відсутність прогресу у збереженні генетичних ресурсів тварин і наголошується, що зусилля по збереженню цих ресурсів є недостатніми». Наприклад, у світі зберігається досить генетичного матеріалу, який дозволив би відновити породу у випадку вимирання, тільки для менш ніж одного відсотка місцевих порід тварин.

Стан справ із збереженням генетичного матеріалу рослин йде трохи краще.

Наприкінці 2018 року глобальні запаси генетичних матеріалів рослин були збережені в генних банках в 99 країнах і 17 регіональних і міжнародних центрах, в яких налічувалося 5,3 мільйона зразків – майже на три відсотки більше, ніж у попередньому році. Однак це головним чином пов’язано з перенесенням існуючих матеріалів у більш якісні сховища, а не з відображенням доданого різноманіття ресурсів.

Зусилля щодо забезпечення різноманітності сільськогосподарських культур, як і раніше, є недостатніми, особливо щодо диких родичів сільськогосподарських культур, дикорослих кормових рослин і забутих і недостатньо використовуваних видів сільськогосподарських культур.