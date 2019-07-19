На зупинці у Броварах жінці вистрілили у голову впритул

На лаві підсудних опинився чоловік, який на зупинці громадського транспорту вистрілив у голову пенсіонерки, щоб її пограбувати. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

“Встановлено, що раніше судимий, 36-річний уродженець Донецької області перебував на зупинці громадського транспорту у м. Бровари, де побачив пенсіонерку та вирішив вчинити вбивство з корисливих мотивів”, – йдеться у повідомленні.

Обвинувачеий підійшов ззаду до жінки і з травматичного пістолету марки “Форт 17-Р” калібру 9 мм вистрілив їй у голову.

Внаслідок отриманого поранення пенсіонерка впала на тротуар, а обвинувачений взяв її сумку, де знаходились 3000 гривень, пенсійне посвідчення, свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та разом з викраденим майном покинув місце вчинення злочину.

На щастя, жінка не померла, а лише отримала тілесні ушкодження у виді кульового проникаючого поранення голови.

За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури, досудове розслідування кримінального провадження за обвинуваченням чоловіка у вчиненні злочину передбаченого, ч. 2 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, з корисливих мотивів) КК України, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Вирок суду зловмисник очікуватиме під вартою.