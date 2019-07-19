Пасажир розповів про події на борту задымившегося в Шереметьєво літака

Пасажир задымившегося при зльоті в московському аеропорту Шереметьевосамолета Boeing-737, що виконував рейс Москва — Єреван, розповів про події на борту лайнера. Про це пише «Комсомольська правда».

За словами неназваного пасажира, літак почав розгін, коли в салоні з’явився дим.

«Різко салон задимівся, задимівся жорстко. Всі почали панікувати, кричати, кричати», — наводить його слова видання.

Співрозмовник видання високо оцінив дії пілота, який розібрався в ситуації і зупинив літак. За словами чоловіка, пожежники прибули вчасно, а евакуація пройшла швидко.

Також він зазначив, що пасажирів відправили в аеропорт, нагодували, напоїли, а потім надали інший борт.

19 липня повідомлялося, що 178 пасажирів рейсу Москва — Єреван були евакуйовані з літака Boeing 737 через задимлення салону. В ході евакуації у салоні почалася паніка, на борту виникла тиснява. Вісім людей отримали садна, забиття та розтягнення, один пасажир був госпіталізований.