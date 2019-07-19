Експерт пророкує новий криза в Росії: вдарить, не чекаючи “чорного серпня”

Автор шокуючого прогнозу пояснив, що буде з гривнею після 26 липня

26 липня — точка, яка може стати поворотною для російської фінансової системи. Не виключено, що саме цей день стане початком чергової економічної кризи в країні. З таким шокуючим прогнозом виступив відомий аналітик, експерт Міжнародного фінансового центру Володимир Рожанковський. «МК» зв’язався з автором передбачення, щоб дізнатися подробиці з перших рук.

– Аматорів драматичних трилерів, спраглих крові і видовищ», я не порадую і страшилку, в якій фігурував би курс 80 або 90 «дерев’яних» за долар, не видам, – почав розмову Рожанковський, – Рубль з початку року вів себе, погодьтеся, дуже нудно і нудно. Ходив «коридорами»: спочатку 66-67 за долар, потім 63-64, останнім часом 62-63.

– Тим не менш, якийсь «взбрык» після причинних прогулянок по «коридорах» Ви прогнозуєте?

– Так, я бачу якусь реперну точку 26 липня, в цей день відбудеться засідання ради директорів ЦБ за ключовою ставкою. Швидше за все, регулятор надійде цілком очікувано, а саме – знизить ключову ставку ще на 0,25 п. п. до 7,25%. В цьому плані експерти ставлять 50 на 50. Але тут важливий не сам факт зниження і не його величина як така, а підтвердження «серійності» зниження ставки.

– І рубль миттєво відреагує на рішення ЦБ?

– Не стільки на рішення ЦБ як таке, а скоріше, на тенденції. А тенденцій буде дві. Перша — рішення регулятора щодо ключової ставки. Воно на користь рубля. Друга — його ж рішення про продаж валюти Мінфіну. Це однозначно проти рубля.

– Яка з сил перетягне?

– Одномоментно — друга. І на неї рубль відреагує падінням. Втім, сильно «зіштовхнути» його не вдасться. Думаю, десь до значення 63,5 за долар. Але обвал не стане затяжною, і в кінці липня-в серпні рубль продовжить зміцнюватися. Тут і ціни на нафту для нього комфортні, і нових санкцій не передбачається — а в останній рік він гостріше всього реагував саме на санкції. Думаю, він може зміцнитися і до 60 за «зелений», якщо ЦБ йому не завадить.

– При такому зміцненні тримати заощадження у валюті стає невигідним, так?

– З початку року власники доларів вже втратили близько 35% – це тільки на обмінному курсі, не враховуючи комісійних, сплачених банкам. І багато власників валюти замислюються про те, щоб від «зелених» позбутися: незатишно сидіти у валюті, яка дешевшає. Крім того, ЦБ стурбований зниженням мотивації до доларовими депозитами. Це не означає, що банки миттєво переведуть їх в рублеві — ні, звичайно ж, до кінця терміну договору ніхто насильно «обдаровувати рублем» не стане. Але навряд чи доларові вклади стануть продовжувати. Іншими словами, на ринок будуть інтенсивніше надходити долари — люди і від готівкових будуть позбавлятися, і після закриття валютних вкладів збувати «зелень» з рук, – значить, рубль продовжить зміцнюватися.

– Тобто, Ви радите скидати долари і переходити на рублі?

– Ні в якому разі. Рада тут прямо залежить від горизонту, на який націлений власник валюти. Якщо мова йде про довгострокові заощадження — не варто метушитися з-за миттєвих коливань. Якщо ж мова про управління своїми заощадженнями на невеликому відрізку — то так, коротку рубль може виявитися вигідніше долара.

– Деякі експерти стверджують, що він міг би бути ще більш міцним. Згодні з ними?

– Абсолютно. Теоретично, рубль міг би зміцнитися більш радикально. За розрахунками, заснованим на — тільки не лякайтеся! — багатофакторної моделі, красна ціна йому десь 54 за долар. Але такий курс не вигідний бюджету, рубль будуть продовжувати «підтоплювати».

– Зниження ключової ставки тягне і ще один наслідок: зниження ставок за кредитами. Коли чекати?

І за депозитами теж. Шкідливі банки більш оперативні зниження ставок за вкладами. А ціни на кредити починають зменшувати з деяким часовим лагом. Хоча деякі банки, в увазі невідворотності здешевлення кредитів, починають робити це завчасно і плавно. Думаю, здешевлення кредитів ми побачимо до осені.