Джаред Лето влаштував вуличний концерт у Києві

Після свого виступу на фестивалі UPark 17 липня Джаред Літо не покинув столицю, а залишився в місті погостювати. У четвер, 18 липня він провів міні-концерт на Пішохідному мосту в Києві.
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Під час прогулянки по вечірньому місту актор і музикант взяв гітару біля вуличного музиканта і виконав кілька своїх пісень.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Нетта Барзілай зняла в Києві кліп.
За матеріалами «Новий час»
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