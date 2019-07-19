Проїхав пів України, щоб вбити: син руками та ногами забив свого батька і втік

Оперативники розшукали жителя Івано-Франківської області, який у Миколаєві до смерті побив свого батька. Про це повідомили у прес-службі поліції в Миколаївській області.

“Повідомлення про виявлення у квартирі будинку по вулиці Чкалова тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті надійшло до Заводського відділу поліції вранці 13 липня. На місце події прибула слідчо-оперативна група, керівництво відділу поліції та оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції, де на них очікував заявник – 30-річний власник квартири. Чоловік повідомив правоохоронцям, що вказане помешкання він декілька днів тому здав у оренду 48-річному потерпілому. За домовленістю орендар повинен був звільнити квартиру ще декілька днів тому, але після невдалих спроб вийти з ним на зв’язок, власник особисто прийшов усе з’ясувати. Через відсутність дублікату ключа господар зазирнув у вікно та побачив на підлозі тіло клієнта без ознак життя”, – йдеться у повідомленні.

За результатами судово-медичної експертизи встановлено, що загиблому були спричинені численні тяжкі тілесні ушкодження тулуба.

Поліцейські встановили, що до вказаного кримінального правопорушення причетний 24-річний син потерпілого, мешканець Івано-Франківської області.

Відомо, що зловмисник приїхав до Миколаєва провідати батька, який і винайняв синові житло, де у розпалі словесного конфлікту під час вживання алкоголю, нащадок руками та ногами спричинив батьку несумісні з життям тілесні ушкодження.

Коли чоловік перестав подавати ознаки життя, злочинець ліг відпочивати, а вранці залишив квартиру та повернувся назад до рідного міста, де його розшукали та затримали оперативники.

За погодженням з прокуратурою затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд ухвалив клопотання слідчого та обрав для нього міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.