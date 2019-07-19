В Єрусалимі виявили свідоцтва облоги 11 століття

Археологи з Університету Північної Кароліни (США) у співпраці з Академічним коледжем Ашкелона виявили біля стін Старого міста Єрусалиму рів 11-го століття. Ця знахідка — перше археологічне свідоцтво облоги Єрусалиму, проведеної хрестоносцями на чолі з Раймундом Сен-Жильским влітку 1099 року. В той час місто був зайнятий Фатимидами — мусульманської династії, яка правила частиною Північної Африки, Аравійського півострова та Східного Середземномор’я з 10 по 12 століття.

Хоча рів, виритий незадовго до облоги, згадується у двох джерелах 11 століття, його виявили лише нещодавно в рамках археологічного проекту «Гора Сіон». За словами організаторів розкопок, до виявлення рову деякі вчені сумнівалися в його існування, вважаючи його плодом хронік 12 століття. Археологи назвали відкриття «захоплюючим».

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Релігія – іудаїзм

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Розкопки в рамках проекту «Гора Сіон» почалися в 2008 році, і зараз ведуться роботи вздовж південної частини стіни Старого міста, поруч з Сионськими воротами. Ця ділянка є частиною національного парку «Стіни Єрусалиму».

Рів, швидше за все, не був заповнений водою і не патрулювати алігаторами, як пожартував професор Шимон Гібсон, який очолював розкопки. Швидше за все він мав глибину близько 4 метрів і заважав хрестоносцям поставити біля міської стіни свою облогову вежу.

На додаток до рову в ході розкопок археологи виявили рогатки, наконечники стріл і натільні хрести.

Як проходила облога

Згідно двом хроніками, що описує пятинедельную облогу, Раймунд IV пропонував своїм солдатам по золотому динару, якщо вони заповнять рів під покровом ночі, щоб поруч зі стіною можна було встановити облогову вежу. Підприємство було небезпечним, так як в спробах прорватися хрестоносці могли постраждати із-за злив з стріл і котлів з киплячим оливковою олією.

Тим не менш, лицарі виконали свою місію, і вежа була побудована, проте невдовзі її спалили Фатіміди. Днем пізніше хрестоносці прорвали стіни на північній стороні міста. За словами археологів, після перемоги вони провели ще тиждень, вбиваючи і грабуючи місцевих жителів.

Рів був вперше виявлений в 2014 році, але за останні п’ять сезонів розкопок його відкривали шар за шаром. Цілком ймовірно, що Фатіміди вирили рів, дізнавшись, що хрестоносці направляються в Єрусалим. Швидше за все рови були створені і в інших місцях, в тому числі на північній стороні стіни біля сучасних Дамаських воріт, але їх залишки ще не виявлені.

За матеріалами The Times of Israel

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