Топ-6 продуктів, які допоможуть позбутися головного болю

Інколи трапляються випадки, коли людину турбує сильний головний біль, а ліки не можуть впоратися з ним.

У таких ситуаціях можуть допомогти деякі продукти, пише Lifter.

Корінь імбиру має протизапальні властивості, тому він може допомогти у боротьбі з головним болем.

Перець гіркий каєнський здатний зменшувати гострий і хронічний біль. У ньому міститься капсаїцин – речовина, яка може зменшити головний біль завдяки виснаженню речовини P-нейротрансмітера, яка допомагає передавати больові імпульси. Через відчуття печіння організм викидає протиотруту – ендорфіни.

Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, які можуть допомогти зменшити запалення.

Корисно вживати перцеву м’яту, яка ефективна при лікуванні головного болю. Її варто використовувати місцево, а не внутрішньо.

Протизапальні властивості містить вишня, у ній є антоціанін і біофлавоноїди, які діють як і аспірин або ібупрофен. Проте головне не переїсти її.

Вживання дині допомагає позбутися зневоднення та зменшити біль у голові. Цей фрукт багатий калієм, що теж бореться проти болю.

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