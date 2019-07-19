Відміна військового параду на День Незалежності. Причини

Помічник президента Сергій Шефір розповів про причини відмови від проведення параду на День Незалежності.

Перший помічник президента Володимира Зеленського Сергій Шефір вважає, що парад як популізм Україні не потрібен.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua, передає Zrada.today.

“У мене засіли в голові спогади про Іловайський котел 2014 року. Тоді я чув і читав думки військових, що у зв’язку з парадом трапилась та трагедія, що якісь війська чи техніка не були вчасно відправлені на фронт. Тому парад як популізм, мені здається, не потрібен”, – пояснив Шефір.

Він добавив, що Путін може піти на мир, тому що армія, яка зустрічала опір з боку України у 2014 році, і сьогоднішня — два різні рівні з військового досвіду, по озброєнню. Шефір зазначив, що також видно, “чого ще не вистачає і як живуть солдати в АТО”.

“Я вважаю, що парад — спосіб показати швидку перемогу. У нас же не спринтерська дистанція”, – добавив Шефір.

Відповідаючи на питання з якої логіки виходили в команді Зеленського, коли приймали рішення про скасування параду, Шефір зазначив, що, можливо, це було емоційно.

Коментуючи слова свого брата Бориса Шефіра, який раніше заявив, що Путін не маніяк і з ним можна домовитися, перший помічник Президента сказав, що Путін — злочинець і агресор, якій хоче повернути імперію.

“Для мене маніяк — це хвора людина, яка гвалтує, вбиває дітей і повинна лежати в психлікарні. В цьому сенсі Путін не маніяк, він дуже досвідчена, продумана людина. Злочинець, агресор, людина, яка хоче повернути імперію. Я вважаю, що там все складніше. Маняк — це хвороба”, – сказав Шефір.

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