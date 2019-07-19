Били битою і стріляли: відвідувачі кафе помстилися охоронцю

У Запоріжжі у кафе сталася стрілянина, в результаті якої двоє осіб отримали вогнепальні поранення.
У центрі
Запоріжжя у місцевому кафе стався конфлікт між відвідувачами
та охоронцем, у результаті якого відвідувачі змушені були покинути
заклад. Але чоловіки повернулись через деякий час та один з них наніс
охоронцю закладу удари битою, а другий декілька разів вистрелив у бік
охоронця, працівників закладу та відвідувачів.
У результаті інциденту постраждали дві особи, серед яких іноземець. Вони були госпіталізовані з вогнепальними пораненнями.
Розпочато кримінальне провадження за п. 2. ч. 1 ст. 115 (умисне
вбивство, з при міткою “замах”) та ч. 4 ст. 296 КК України.
(хуліганство).