Празький Орлой: годинник або середньовічний комп’ютер?

Знаменитий празький Орлой, символ міста, побудований у 1410 році, і досі годинник йдуть з відхиленням всього в 2-3 секунди за півроку! Зараз Орлой в процесі реконструкції, і місцеві астрономи борються з державним Інститутом національної пам’яті і празьким магістратом за відновлення справжнього обличчя годин — такого, яким його бачать експерти.

За те, щоб Орлой крокував слід у слід з небесними сферами, ось уже 34 роки відповідає кандидат наук, астроном, член Академії наук Чеської Республіки, орлойник Здіслав Шима. І саме він зі своїм колегою, другим орлойником, скульптором і реставратором Петром Скелею опинилися зараз на передовій.

Експрес-інформація по країні

Чехія (Чеська Республіка) – держава у Центральній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Прага

Найбільші міста: Прага, Брно, Острава, Пльзень

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 78 866 км2 (115-я в світі)

Населення – 10,5 млн осіб (86-я в світі)

Офіційна мова – чеська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,870 (28-я в світі)

ВВП – $205,27 млрд (51-я в світі)

Валюта – чеська крона

Межує з: Польщею, Німеччиною, Австрією, Словаччиною

— Тільки в 2018 році циферблат Орлоя перемальовували три рази, а заплановано переоформити четвертий,- розповідає Здіслав Шима.- Причому я вже можу сказати, що результат буде поганим. Адже Інститут національної спадщини ЧР і празький магістрат так і не зрозуміли, що циферблат Орлоя — це складний астрономічний прилад — астролябію. Його не можна просто «перефарбувати».

Що показує Орлой

Орлой – свого роду середньовічний комп’ютер. Він показує глядачеві стільки астрономічної інформації за раз, скільки не побачиш на найдорожчих сучасних електронних годинниках. Це формений хай-тек XV століття, причому історики вважають, що деякі його частини датуються XIV-им.

Що ж саме можна побачити на багатошаровому циферблаті? Момент сходу і заходу сонця, через який знак зодіаку воно проходить в даний момент, який із знаків зодіаку йде за лінію горизонту, фази місяця, в конструкцію годин закладений нахил екліптики Землі…

Орлой показує відразу чотири пори. Зоряне прив’язує рух землі до руху видимих зірок. На нього вказує маленька зірочка на довгій стрілкою. (Зоряні добу коротше 24 годин на 4 хвилини). Сучасне празьке час позначено римськими цифрами. А ось на вавілонське вказує положення золотого сонця, спроектований на блакитний фон циферблата. Щогодини відділений від іншого зігнутої золотий лінією і позначений арабськими цифрами сучасного зразка від 1 до 12.

Старочешское час показує золота ручка. Це знову арабські цифри, але розташовані біля самого краю великого циферблата і виконані в старовинній манері. Ця тимчасова система орієнтувалося на захід сонця, що в період Середньовіччя було дуже зручним. Уявіть себе мандрівником, який їде верхи через Прагу і бачить, що золота рука Орлоя застигла на цифрі 22. Він відразу зрозуміє, що сонце буде над горизонтом ще тільки дві години і пора шукати нічліг. Адже в ті часи освітлення на дорогах не було.

По суті, астрономічна складова Орлоя не змінювалася з часів його першого запуску. За винятком декількох деталей. Все залишалося таким, яким це створили професор математики і астрономії, ректор Карлового університету Ян Шиндел і майстер Мікулаш з Кадані. За таку прекрасну роботу Мікулаш навіть отримав у Празі будинок. Це історичний факт, підкріплений документами, датованих жовтнем 1410 року.

Як повинен виглядати Орлой

Після сучасної «косметичної операції» з особи Орлоя зникли показники періоду сутінків, довжини ночі, на світанку… На нього знову перенесена «полярна ніч», яка з’явилася там тільки після реконструкції 1911 року. І яку якраз-таки слід видалити, адже Прага не Санкт-Петербург! На середньовічних часах її в помині не було!

На жаль, зображень Орлоя 1410-1470 років не збереглося. Найстаріше відноситься до 1735-му, воно зберігається в Національній бібліотеці. Інші історичні документи згоріли. А в 1787 році, в епоху Просвіти, Орлой взагалі збиралися здати… на металобрухт! Тоді всі вважали себе дуже розумними і прогресивними, а ці годинники були таким «мотлохом». На щастя, грошей, виручених за переплавку старовинного механізму, не вистачило б навіть на те, щоб закласти у вежі дірку, що залишилася від годин. Це і врятувало пам’ятку.

Відверто кажучи, на даному етапі реконструкції думки фахівців розділилися. Одні вважають, що Орлой слід відновити до звичного варіанту 1911 року, інші – за повернення до середньовічного оригіналу. Ми немов переживаємо дежавю. Адже 150 років тому вже розгоралася «війна за Орлой». Тоді експерти теж не могли прийти до єдиної думки з приводу зовнішнього вигляду астролябії, так що її запустили з помилками і переробляли через багато років. Зокрема, виправляли знаки Зодіаку.

Не дуже задоволений сучасним варіантом барокових скульптур Орлоя, відтворених після пожежі 1945 року, і другий орлойник, скульптор, реставратор Петро Скеля.

— У верхньому ряду, у циферблата, разом зі Смертю, стоять Марнославство, Заздрість і Жадібність, а під ними — їхні антиподи: Скромність, Щедрість та Людяність, в одному ряду з архангелом Михаїлом, — розповідає він. — Причому предмети, які вони тримають в руках, не мають до даної розшифровці ніякого відношення. Для бароко мали значення лише чітко вивірені жести рук, а дзеркало, гаманець, музичний інструмент і підзорна труба з’явилися фігури зовсім недавно. Їх вручив їм в 1948 році Войтех Сухарда. Як художник-лялькар, він по-своєму «наблизив скульптури до народу». По-моєму, даремно, так як в оригіналі йшлося про пороки і чесноти, основі людської моралі. Приміром, з Щедрості він зробив Звіздаря, а з Людяності — взагалі Писаря, по суті, Чиновника, з урахуванням близькості ратуші.

Сухарда виготовив і нові фігури апостолів. Коли фашисти в 1945-му обстріляли міську ратушу, в якій ховалося празьке опір, з нею запалав і Орлой.

— Годинник врятував тоді орлойник Рудольф Весецкий,- знову приєднався до розмови Здіслав Шима.- Не чекаючи вирішення нескінченної низки комісій, які одна за одною обговорювали, що ж робити з Орлоем, він просто відвіз зламаний механізм на околиці Праги. Через три роки скрупульозної роботи пам’ятка повернулася до життя.

Що означають символічні фігури на годинах

— А значення багатьох готичних скульптур школи Петра Парлежа, розташованих навколо циферблата Орлоя, ми не можемо розшифрувати досі, — продовжує Петро Скеля. — Приміром, на Орлое є скульптура мертвого голуба. З нашої точки зору, це може виглядати трохи не як загибель святого духа, але я дуже сумніваюся, що Парлеж мав на увазі саме це. Ось яке сучасне тлумачення могло б бути у мавпи, яка лізе на гілку? Навряд чи комусь спало б на думку, що насправді вона позначала «алхіміка сухого процесу». Багато хто стверджують, що кіт з головою, поверненою на 180 градусів, – символ диявола, а ось я зустрічав в чеських храмах символ диявола у вигляді відбитка собачої лапи. Його спеціально залишали в якомусь кутку, щоб нечистий взяв собачий слід за свій власний, вирішив, що вже бував у цьому місці, і пролетів повз.

— Коли я вперше увійшов в Орлой, відчув величезну повагу, подив і захоплення по відношенню до людей, які змогли створити настільки примітивними засобами таку унікальну річ, — згадує Здіслав Шима.- Ви можете уявити собі сучасні годинники, ідеально працюють через 600 років? Ось і я не можу, а Орлою вже перевалила за 600. Втім, багато хто з нас недооцінюють людей Середньовіччя. В XIV столітті при Карлі IV в Празі функціонував повноцінний університет, всі студенти якого, не залежно від факультету, в обов’язковому порядку два семестри вивчали астрономію. Вони спостерігали та обчислювали траєкторії руху небесних тел. Зауважте – без калькуляторів і комп’ютерів!

Скільки разів я проходила повз таємничої кованих дверях у вежі празького Орлоя на Старомнестской площі, пристрасно мріючи про те, щоб вона відкрилася. Адже тоді я змогла б заглянути в саме серце Чехії. І нарешті дійсно сходити «в гості до казки».

Звичайно, деякі частини старовинного механізму довелося замінити. Наприклад, стерті підшипники, які спочатку були квадратними. До того ж тепер масивні гирі-висок перетягує електричний мотор, хоча раніше це робилося вручну. Та й шестисоткилограммовый старовинний механізм Орлоя тепер стоїть на бетонній підставці, так як дерев’яна згоріла в 1945 році.

Як відомо, Орлой народився в 1410 році, але до 1490-му про його справжніх творців забули. Годинник взагалі довгий час стояли. Під час Гуситських воєн було не до них, але в 1490 році їх відремонтував празький годинникар Ян Руже (він же – майстер Гануш). Руже додав нижній календар, і, можливо, першу фігурку – Смерть, в нагадування про те, що життя швидкоплинне. В той час вона не дзвонила в дзвоник, а ворушила щелепами. Сотні років творцем Орлоя вважали саме його, і саме його ім’я обросло сумною легендою. Мовляв, намагалися переманити чарівника до Ватикану, щоб він зробив там годинник ще краще, але це не сподобалося чеському королю. Ревнивий правитель наказав осліпити майстра. Пройшли роки, Гануш постарів і, передчуваючи швидку смерть, попросив свого учня, допомогти йому піднятися на старомнестскую вежу і залишити його там наодинці з Орлоем. Що і як він там зробив, не відомо, але годинник зупинився. А сам майстер, вийшов на дах вежі, прокляв короля і кинувся вниз.

Інші рухомі фігурки з’явилися на годиннику лише в XVII столітті, а коли саме з’явилися апостоли, взагалі загадка. Деякі джерела помилково прив’язують цю подію до 1866 році. Останнім у вежі оселився півень.

Винос 4: У 1865 році відомий художник Йозеф Манеса почав роботу над малюнками для нового календаря Орлоя. У той час існувало повір’я, що той, хто спробує змінити старомнестские годинник, зійде з розуму або загине, але майстер працював не покладаючи рук і не звертаючи увагу на забобони. Він створив 12 романтичних зображень життя чеських селян Середньовіччя, по одному на кожен місяць. Однак у 1860 році художник з’їздив в Італію, звідки повернувся душевнохворим, а напружена робота тільки погіршила його стан. На відкриття свого календаря 18 серпня 1866 року Манеса прийти не зміг. Кажуть, що знавіснілий живописець часто блукав по ночах зі свічок по Старомнестской площі. Зараз оригінал його календаря зберігається в Празькому міському музеї, а Орлой прикрашає копія роботи Е. К. Лишки.

Вынос5 В різні історичні періоди Орлой як захоплював своїх глядачів, так і лякав їх. Приміром, ось як звучить, мабуть, сама зловісна теорія його призначення. Деякі люди до сих пір вважають, що ці годинники є нічим іншим, як «око диявола». Мовляв, їх зробили на замовлення таємного братства, щоб залучити роззяв і забрати у них життєву енергію. На думку містичних фаталістів, Орлой відраховує час, що залишився до кінця світу, а кам’яні скульптури на фасаді мають зловісний магічний сенс.

За історію існування Орлоя, спливали імена десятків механіків, які допомагали йому чинити опір руйнівному впливу часу, а от астрономів, контролюючих легендарні годинник, відомо тільки п’ять: Ян Шиндел (1410), Антонін Стрнад (1787-1791), Георг Бехм (1866), Емануел Прохаска (після 1945) і Здіслав Шима (від 1985).

Текст: Олена Лань, спеціально для «Навколо світу. Україна».

Фото: Олеся Кармалинская і Здіслав Шима.

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