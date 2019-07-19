Медики назвали продукти найкорисніші для жінок

Вчені розповіли, що горіхи і риба є найкориснішими для жінок продуктами. За словами фахівців, введення їх в раціон дозволить істотно покращити самопочуття представниць прекрасної статі.

До корисних продуктів також можна віднести і насіння льону. Воно містить активні рослинні жири, що швидко розповсюджуються по організму і виконують багато корисних функцій. Фахівці відзначають, що олія з лляного насіння під час дієти дозволить позбутися від проблем з травленням і висиханням шкіри. Достатньо просто приймати цей продукт по одній чайній ложці раз на день, бажано в ранковий час.

Також особливу важливість для раціону мають морепродукти. Багате йодом м’ясо дозволить активізувати імунну систему і запустити всі природні процеси.

Представницям жіночої статі рекомендують вживати риб’ячий жир, який захищає від недуг, пов’язаних зі статевою та сечовидільної системою. Горіхи містять рослинні жири, без яких порушується мозкова активність людини. Цей продукт варто вживати розмірено, адже його велика кількість в раціоні може провокувати проблеми з травленням.

: Країна здоров’я.

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