Айвазовська вважає, що підрахунок голосів на виборах до ВР буде тривалим

Всім потрібно запастися терпінням, зазначила голова правління Громадянської мережі “Опора”.

Підрахунок голосів на позачергових виборах народних депутатів Верховної Ради буде тривалим, прогнозує голова правління Громадянської мережі “Опора” Ольга Айвазовська. На брифінгу вона заявила про те, що всім потрібно буде запастися терпінням. Про це розповідає ZN.UA.

“Питання не в кількості бюлетенів, питання в тому, що коли включиться процес підрахунку голосів за мажоритарною складовою, – ми всі побачимо, що подекуди це триватиме кілька діб. І окружні виборчі комісії, це ключовий момент, отримання виборчої документації, прийом протоколів і підведення підсумків у межах округу, щоб ЦВК визнала результати і офіційно оголосила їх”, – цитує Айвазовську “РБК-Україна”.

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Нагадаємо, що результати виборів у Верховну Раду мають встановити до 5 серпня.

У неділю, 21 липня, відбудуться позачергові вибори народних депутатів до Верховної Ради України.

Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова проведуть “Національний екзитпол” на виборах. 21 липня о 19:45 на пресконференції оприлюднять результати опитування станом на 18:00, а о 22:00 оприлюднюють оновлені дані (станом на 20:00).

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