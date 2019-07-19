Парубій вдруге відповів Зеленському щодо позачергового засідання ВР

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вдруге відповів Зеленському на вимогу зібрати позачергове засідання ВР. Він заявив: «Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту».

Також Парубій відреагував і на закид Зеленського парламентарям щодо самопожертви і звитяги. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис спікера українського парламенту у соцмережі фейсбук.

Андрій пару бій пише: «Шановний пане Зеленський!

Змушений знову повторити, що Ваше подання від 17 липня 2019 року було оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства. Вчора я ввічливо попросив Вас виправити цю помилку. А також надав аргументоване, розгорнуте та вичерпне юридичне обґрунтування.

Якщо Ви насправді хочете проведення позачергової сесії, а не демонстрації передвиборчого шоу, Ваш офіс без будь-яких труднощів міг би швидко і ефективно привести текст листа Президента України до Верховної Ради України у відповідність до вимог Закону і невідкладно передати у Апарат Парламенту. І, як я вже наголошував, у найкоротші терміни я забезпечу проведення позачергової сесії.

У разі надходження відповідного подання, я готовий невідкладно підписати розпорядження щодо її підготовки.

Вкотре звертаю Вашу увагу, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Що ж до самопожертви і звитяги, то необхідно мати достатньо особистих заслуг, щоби апелювати до таких високих якостей. Нагадаю — серед депутатів цього скликання є ветерани АТО, які визволяли з російської окупації українські міста, які проливали свою кров за Україну. Пам’ятайте це».

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Нагадаємо, що 17 липня Голова ВР Андрій Парубій відповів Зеленському, який звернувся до нього про скликання позачергового засідання парламенту: «Скликання такого засідання не передбачено Законом».

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