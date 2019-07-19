Вбили заради грошей: розкрито вбивство екс-мера Тирасполя (відео)

В Одесі затримано організатора розбійного нападу та вбивства екс-мера Тирасполя. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у поліції Одеської області.

У травні до поліції звернулася дружина потерпілого із заявою про зникнення свого чоловіка та його автомобіля. Обстановка у будинку, де той мешкав, була порушена. А згодом тіло загиблого зі слідами насильницької смерті поліцейські знайшли на території нежилої споруди у Лиманському районі. Вказана подія була кваліфікована за ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Як з’ясувалося пізніше, знаючи про достаток потерпілого, підозрюваний – 56-річний уродженець сусідньої держави – вирішив заволодіти його майном. Для реалізації задуманого він підібрав трьох спільників. За заздалегідь розробленим планом зловмисники проникли до оселі чоловіка та побили його, вимагаючи гроші і цінності. Не отримавши бажаного, потерпілого зв’язали, після чого у багажнику його ж автівки вивезли у безлюдне місце, де позбавили життя.

Наразі організатор розбійного нападу та умисного вбивства заарештований. Вживаються заходи по затриманню інших співучасників злочину.