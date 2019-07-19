Американські історики створили онлайн-карту Римської імперії

Вчені зі Стенфордського університету створили модель онлайн-карт стародавнього Риму. Система ORBIS включає 632 міста і 10 млн кв. км суші і морського простору.

Особливість нових карт Римської імперії полягає в тому, що вони прокладають маршрут, враховуючи не тільки погодні умови і ландшафт, але і способи пересування, які були доступні на той час. Автомобілі, поїзди і літаки тут замінюють колісниці й кораблі, а якщо вам потрібен піший перехід через гори — це може зайняти кілька тижнів.

Приміром, подорож з Лондона у французький Арль влітку в Середні століття зайняло б у вас 24 дні. Причому, це найшвидший маршрут, який включає перетин каналу на кораблі і піший перехід по континенту.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

C допомогою такої карти можна вивчити, скільки часу займали подорожі по Європі кілька століть назад і переконатися, що раніше пересування людей навіть на відносно невеликі відстані були справжньою авантюрою. Саме тому подорожі були доступні в основному тільки військовим і купцям, а звичайні люди могли все життя не покидати межі свого поселення.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», діти Римської імперії страждали від нестачі вітаміну D.

За матеріалами «Новий час»

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