В Україну привезли лімітовані версії Renault Duster, Sandero Stepway і Kadjar

Популярний кросовер Duster і хетчбек підвищеної прохідності Sandero Stepwey обзавелися комплектаціями Techroad, а Renault Kodjar отримав версію Black Edition.

Від звичайних лімітовані версії відрізняються декоративними елементами. Так, у пакеті Techroad для Duster і Sandero Stepwey є особливі колісні диски і червоні смужки на дзеркалах, особлива тканина оббивки сидінь в червоно-сіро-чорних тонах і, знову ж, червона прострочка на елементах інтер’єру. Black Edition для Kadjar пропонує 19-дюймові колісні диски з алмазним шліфуванням (чорні, природно), чорна стеля, алькантару на сидіннях і червону прострочку на кріслах, підлокітнику, кермі і дверних ручках. Крім того, Kadjar Black Edition додатково комплектується аудіосистемою Bose, а також електрорегулюваннями і подовжувачем подушки водійського сидіння.

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Само собою, за декорації доведеться доплатити. Duster Techroad приблизно на 20 000 грн. дорожчі комплектації Zen. Мінімальна ціна лімітованої версії кросовера — 509 200 грн. У Sandero Stepwey ця різниця становить приблизно 6000 грн. (від 362 300 грн). Ну а Kadjar Black Edition можна купити за 767 100 грн. з 1,5-літровим дизелем, 6-ступінчастим «роботом» і переднім приводом.

Показавши лімітовані версії автомобілів журналістам, компанія «Рено Україна» заодно відзвітувала про свої успіхи в першому півріччі 2019-го на українському ринку, де розширює свою частку і знову всерйоз претендує на абсолютне лідерство за підсумками року. Продажі Renault в Україні за 6 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018-го зросли на 35%, при тому що ринок в цілому стоїть на місці. Частка французької компанії, яка вже 19 років працює в Україні, становить 15,5% ринку. Чималу роль у цьому успіху відіграє комерційна техніка Renault, мега-популярність Duster і відмінні результати продажів в B-сегменті (Logan, Sandero і їх похідні). До кінця року Renault планує вивести на ринок України ще три оновлені моделі — комерційні Master, Trafic, а також електрокар Zoe.

За матеріалами прес-релізу