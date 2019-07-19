На візит в Канаду Зеленського з держбюджету витратили більше 3 мільйонів гривень

Володимир Зеленський

Поїздка з робочим візитом президента України Володимира Зеленського в Канаду 1-3 липня зменшила держбюджет країни на 3,63 мільйонів гривень. Про це свідчить інформація офіційного відповіді Держуправління справами, передає «Апостроф».

Так, зазначається, що витрати на оплату відрядження

склали $16,7 тисяч і трохи більше 90 тисяч гривень. Крім того, з

державного бюджету було виділено 3 100, 3 тисячі гривень на авансовий

платіж за авіаперевезення офіційної делегації.

Як повідомляв SKELET-info, за травень 2019 року Зеленському перерахували зарплату в розмірі 12 727 грн.