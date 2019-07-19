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Шнурком от переноски: Сергей Притула рассказал, за что его бил отец

19.07.2019

Шоумен вспомнил несколько моментов из детства

Популярный телеведущий Сергей Притула, который недавно получил серьезную травму во время своего дня рождения, дал откровенное интервью в YouTube-программе Маши Ефросининой “Экзамен”. В ходе разговора шоумен признался, что некогда применял физическую силу к своему сыну Дмитрию, однако уже давно этого не делает.

Сергей Притула признался, что порой не мог себя сдержать, и связывает это со своим детством. По словам телеведущего, его били едва ли не каждый день: “Я був гачений кожен день. Кожен божий день я був клепаний. Єдиний, хто мене не клепав, то був дід Василь. Я робив усе для того, щоб це відбулось”.

Как известно, многие подростки порой не контролируют свои действия и не подбирают слова в адрес родителей. Шоумен вспомнил момент, когда отец избил его шнурком от переноски. Это произошло после того, как 15-летний Сергей обидел свою маму.

“Шнурком від переноски. Це не означає, що в мене батьки були якісь ізверги, якісь дітоненависники чи ненавиділи мене. Батько мене ним бив, коли я образив маму. Хотів зробити больно (Сергей – маме). Сорян. Я просто дуже важко стримую емоції”, – признался Притула со слезами на глазах.

Сергей Притула с детьмиФото: instagram.com/siriy_ua

Отметим, Сергей Притула воспитывает сына Дмитрия, а также дочь Соломию – от второго брака. Шоумен неоднократно признавался, что его супруга Екатерина в отличных отношениях с Димой, и порой у нее лучше получается найти подход к мальчику, чем у самого Притулы.

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